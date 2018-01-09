Новый хэтчбек Audi A1 2019 замечен во время прохождения тестов

В плане дизайна компактный хэтчбек Audi A1 кардинальных изменений не получил, разработчики ограничились только лёгким рестайлингом передней оптики, формой бамперов и радиаторной решёткой. Пропорции хэтчбека останутся прежними.Обновлённая версия автомобиля построена на производственной платформе MQB. Эксперты предполагают, что в салоне компактного хэтчбека появится полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. В моторную линейку Audi A1 войдут трёх- и четырёхлитровые двигатели объёмом 1,0 и 1,5 литра, а также ожидается выход RS-модификации с двигателем производительностью 2,0 литра.