Blue Origin продемонстрировала испытания двигателя ВЕ-4

Стоит отметить, что на разработку двигателя ВЕ-4 у представителей компании Blue Origin ушло около шести лет. Так первые огневые испытания на стенде состоялись год назад. Теперь производитель ракетно-космической техники снова провел исследование силовой установки. Напомним, что ВЕ-4 необходим для полета ракеты New Glenn, которая станет «лифтом» для космических туристов.Так во время очередного испытания удалось зафиксировать 50-процентный рост тяги уже на четвертой секунде работы двигателя. В целом установка способна выдать до 250 тонн тяги.Первый полет ракеты New Glenn состоится через 2 года. Известно, что она будет использоваться в двух модификациях. Первая получит две ступени, а вторая три.