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Blue Origin продемонстрировала испытания двигателя ВЕ-4
На сайте видеохостинга YouTube появилось видео с новым огневым испытанием двигателя ВЕ-4 компании Blue Origin. Таким образом, инженеры продолжают изучать силовую установку, которая предназначена для большой ракеты-носителя New Glenn.

Blue Origin продемонстрировала испытания двигателя ВЕ-4


Стоит отметить, что на разработку двигателя ВЕ-4 у представителей компании Blue Origin ушло около шести лет. Так первые огневые испытания на стенде состоялись год назад. Теперь производитель ракетно-космической техники снова провел исследование силовой установки. Напомним, что ВЕ-4 необходим для полета ракеты New Glenn, которая станет «лифтом» для космических туристов.

Так во время очередного испытания удалось зафиксировать 50-процентный рост тяги уже на четвертой секунде работы двигателя. В целом установка способна выдать до 250 тонн тяги.



Первый полет ракеты New Glenn состоится через 2 года. Известно, что она будет использоваться в двух модификациях. Первая получит две ступени, а вторая три.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
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