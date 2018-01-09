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Долги россиян перед банками РФ растут быстрее сбережений
Долги российских жителей перед банками увеличились больше, чем вклады россиян на личных счетах.

Долги россиян перед банками РФ растут быстрее сбережений

В Центробанке Российской Федерации отметили, что вклады российского населения увеличились на восемьсот миллиардов рублей. Задолженность населения перед финансовыми организациями в России увеличилась на 1,2 триллиона рублей. Общая сумма сбережений, хранящихся в российских банках, достигла 25 триллиона рублей. Задолженность достигает 12 триллионов. Опережающее увеличение кредитной задолженности, по сравнению с накоплениями, в России уже происходил. Это случалось, когда увеличивались реальные доходы.

Теперь они в течении 3 лет демонстрируют своё снижение. Данный факт эксперты связывают с тем, что российское население, чтобы сохранить на прежнем уровне своё потребление, вынуждено прибегать к кредитным дополнительным заимствованиям. Вследствие этого может иметь место финансовая неустойчивость домохозяйств.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 20:10
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