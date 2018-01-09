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В Сети от души посмеялись над Евгением Кузином, рассказавшим о его главных достижениях в 2017 году
Бывший участник "Дома-2" Евгений Кузин, который долгое время никак не мог пожениться на Александре Артёмовой, но потом всё-таки сделал это, рассказал о своих достижениях за 2017 год, которыми теперь, конечно же, гордится.

Молодой человек твёрдо заявил в Instagram, что свадьба является главным событием в его жизни из всех, произошедших с ним в прошлом году. После этих слов фолловеры поспешили посмеяться над экс-жителем телестройки, так как посчитали, что в этом нет заслуги самого Евгения, а организаторы творения ТНТ просто использовали его.

В Сети от души посмеялись над Евгением Кузином, рассказавшим о его главных достижениях в 2017 году

По мнению подписчиков, не стоит хвастаться свадьбой, когда тебя просто вынудили пойти с любимой девушкой к алтарю, пригрозив забрать миллион. Кроме того, пользователи соц-сети напомнили Кузину, что даже этот миллион ему дали в виде "подачки", так как на самом деле после победы в "Любви года" ему и Александре должна была достаться квартира, заработанная четным трудом, но вместо этого им выдали деньги.

Прежде на снимке, где Кузин и Артёмова показывают брачное свидетельство многие заметили, что у Александры большой живот и принялись говорить о возможной беременности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 14:38
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