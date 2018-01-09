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Врачам разрешили лечить пациентов удаленно
С первого января врачам предоставляется возможность проводить лечение клиентов посредством оказания удаленных консультаций и проведения дистанционных консилиумов.

Врачам разрешили лечить пациентов удаленно


Планируется еще сделать доступным удаленно исследовать состояние здоровья больного.

Во вступившем в силу законе, говорится о возможности дистанционной консультации больного только в случае уже предварительно состоявшегося первичного очного приема и осмотра пациента медработником.

Предполагается, что нововведение повысит эффективность предоставления медицинских услуг в Российской Федерации. На основании того, что закон обязывает все медицинские учреждения подключиться к интернету и Единой государственной информационной системе, то, к примеру, любой пациент получит возможность через портал государственных услуг открыть свой кабинет и получать интересующую его информацию, иметь доступ к истории болезни с возможностью делать из нее выписки; следить за медицинскими тестами и прочее.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 19:10
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