Врачам разрешили лечить пациентов удаленно

С первого января врачам предоставляется возможность проводить лечение клиентов посредством оказания удаленных консультаций и проведения дистанционных консилиумов.Планируется еще сделать доступным удаленно исследовать состояние здоровья больного.Во вступившем в силу законе, говорится о возможности дистанционной консультации больного только в случае уже предварительно состоявшегося первичного очного приема и осмотра пациента медработником.Предполагается, что нововведение повысит эффективность предоставления медицинских услуг в Российской Федерации. На основании того, что закон обязывает все медицинские учреждения подключиться к интернету и Единой государственной информационной системе, то, к примеру, любой пациент получит возможность через портал государственных услуг открыть свой кабинет и получать интересующую его информацию, иметь доступ к истории болезни с возможностью делать из нее выписки; следить за медицинскими тестами и прочее.