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Стало известно, когда Россия отправит первого космонавта на Луну
В издании Ars Technica сослались на слова главы РКК «Энергия» Владимира Солнцева и сообщили, что первый российский космонавт попадет на поверхность Луны в 2031 году. Также через 2-3 года российские инженеры начнут испытывать луноход, предназначенный для покорения спутника Земли.

Стало известно, когда Россия отправит первого космонавта на Луну


Сейчас российские специалисты из РКК «Энергия» работают вместе с американскими коллегами и дорабатывают шлюз станции Deep Space Gateway, который предназначен для передвижения космонавтов и оборудования. Напомним, что он будет использоваться в рамках совместной лунной миссии корпорации «Роскосмос» и NASA.

По данным представителей ракетно-космической отрасли России, российская часть лунной станции уже практически готова, поэтому в ближайшее время начнутся испытания и доработки модуля. Вполне возможно, что первый российский космонавт отправиться на Луну уже в 2031 году. Стоит напомнить, что в тот же период должен стартовать проект по сооружению лунной станции на поверхности спутника Земли.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:30
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