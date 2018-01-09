Стало известно, когда Россия отправит первого космонавта на Луну

Сейчас российские специалисты из РКК «Энергия» работают вместе с американскими коллегами и дорабатывают шлюз станции Deep Space Gateway, который предназначен для передвижения космонавтов и оборудования. Напомним, что он будет использоваться в рамках совместной лунной миссии корпорации «Роскосмос» и NASA.По данным представителей ракетно-космической отрасли России, российская часть лунной станции уже практически готова, поэтому в ближайшее время начнутся испытания и доработки модуля. Вполне возможно, что первый российский космонавт отправиться на Луну уже в 2031 году. Стоит напомнить, что в тот же период должен стартовать проект по сооружению лунной станции на поверхности спутника Земли.