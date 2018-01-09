Компания Microsoft собирается отказаться от Excel

Главной причиной отказа от Excel является тот факт, что в сети Интернет начинают появляться более совершенные программы, которые дают возможность человеку работать с таблицами удобнее и быстрее. Вместо привычного приложения Microsoft Excel разработчики предоставят юзерам офисный набор программ Office 365.Сообщается, что Office 365 является практически идентичным продуктом, но этот пакет дает больше возможностей и решений для работы. Помимо Word , Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath в нем также есть Skype, электронная почта и другие инструменты.В ближайшее время Excel будет заменен на более эффективное решение Office 365.