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Компания Microsoft собирается отказаться от Excel
Представители компании Microsoft сообщают, что намерены отказаться от поддержки программы Excel. Таким образом, производитель программного обеспечения и операционных систем предоставит пользователям более современные решения в этом сегменте.

Компания Microsoft собирается отказаться от Excel


Главной причиной отказа от Excel является тот факт, что в сети Интернет начинают появляться более совершенные программы, которые дают возможность человеку работать с таблицами удобнее и быстрее. Вместо привычного приложения Microsoft Excel разработчики предоставят юзерам офисный набор программ Office 365.

Сообщается, что Office 365 является практически идентичным продуктом, но этот пакет дает больше возможностей и решений для работы. Помимо Word , Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath в нем также есть Skype, электронная почта и другие инструменты.

В ближайшее время Excel будет заменен на более эффективное решение Office 365.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20
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