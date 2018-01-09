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Платье Кэтрин Зета-Джонс сравнили с купальным халатом
Актриса Кэтрин Зета-Джонс в рамках Instagram обнародовала публикацию с церемонии вручения премии «Золотой глобус». На фото артистка запечатлена в черном кружевном платье, что вызвало недоумение пользователей Сети.

Платье Кэтрин Зета-Джонс сравнили с купальным халатом

Голливудская кинозвезда пришла на церемонию «Золотого глобуса» в черном платье. Это предполагалось флешмобом артисток в поддержку движения «Время вышло» («Time's Up»). Однако полупрозрачный наряд Кэтрин с глубоким декольте, вызвал недоумение интернет-пользователей.

Одна из подписчиц отметила, что наряд звезды очень прозрачный, при этом выглядит «как нижнее белье». Некоторые пользователи сказали, что платье актрисы напоминает купальник под купальным халатом. Публикация Кэтрин Зета-Джонс в течение суток собрала около 65 тысяч лайков и более тысячи комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:00
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