Платье Кэтрин Зета-Джонс сравнили с купальным халатом
Актриса Кэтрин Зета-Джонс в рамках Instagram обнародовала публикацию с церемонии вручения премии «Золотой глобус». На фото артистка запечатлена в черном кружевном платье, что вызвало недоумение пользователей Сети.
Голливудская кинозвезда пришла на церемонию «Золотого глобуса» в черном платье. Это предполагалось флешмобом артисток в поддержку движения «Время вышло» («Time's Up»). Однако полупрозрачный наряд Кэтрин с глубоким декольте, вызвал недоумение интернет-пользователей.
Одна из подписчиц отметила, что наряд звезды очень прозрачный, при этом выглядит «как нижнее белье». Некоторые пользователи сказали, что платье актрисы напоминает купальник под купальным халатом. Публикация Кэтрин Зета-Джонс в течение суток собрала около 65 тысяч лайков и более тысячи комментариев.
Голливудская кинозвезда пришла на церемонию «Золотого глобуса» в черном платье. Это предполагалось флешмобом артисток в поддержку движения «Время вышло» («Time's Up»). Однако полупрозрачный наряд Кэтрин с глубоким декольте, вызвал недоумение интернет-пользователей.
Одна из подписчиц отметила, что наряд звезды очень прозрачный, при этом выглядит «как нижнее белье». Некоторые пользователи сказали, что платье актрисы напоминает купальник под купальным халатом. Публикация Кэтрин Зета-Джонс в течение суток собрала около 65 тысяч лайков и более тысячи комментариев.