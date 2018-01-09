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В России утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации
Правительство Российской Федерации выпустило важное постановление, которое напрямую касается Карелии.

В России утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации

Данным документом вводится большая степень ответственности непосредственно для регионов, которые получают субсидии из федерального бюджета для выравнивания местных бюджетов. С этих пор за невыполнение соглашения между Министерством Финансов Российской Федерации и субъектом-получателем, могут уменьшить сумму субсидий. В данном случае поводов для снижения объемов дотации имеется несколько. К примеру, если соглашение не подпишут в срок, непосредственно со стороны представителей российского региона, до первого февраля текущего года.

В постановлении привели определённые меры, которые регионы должны выполнить для того чтобы повысить эффективность применения бюджетных средств. При этом у бюджетников не должно иметься долгов по зарплатам, населению должны компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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