В России утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации
Правительство Российской Федерации выпустило важное постановление, которое напрямую касается Карелии.
Данным документом вводится большая степень ответственности непосредственно для регионов, которые получают субсидии из федерального бюджета для выравнивания местных бюджетов. С этих пор за невыполнение соглашения между Министерством Финансов Российской Федерации и субъектом-получателем, могут уменьшить сумму субсидий. В данном случае поводов для снижения объемов дотации имеется несколько. К примеру, если соглашение не подпишут в срок, непосредственно со стороны представителей российского региона, до первого февраля текущего года.
В постановлении привели определённые меры, которые регионы должны выполнить для того чтобы повысить эффективность применения бюджетных средств. При этом у бюджетников не должно иметься долгов по зарплатам, населению должны компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг.
Данным документом вводится большая степень ответственности непосредственно для регионов, которые получают субсидии из федерального бюджета для выравнивания местных бюджетов. С этих пор за невыполнение соглашения между Министерством Финансов Российской Федерации и субъектом-получателем, могут уменьшить сумму субсидий. В данном случае поводов для снижения объемов дотации имеется несколько. К примеру, если соглашение не подпишут в срок, непосредственно со стороны представителей российского региона, до первого февраля текущего года.
В постановлении привели определённые меры, которые регионы должны выполнить для того чтобы повысить эффективность применения бюджетных средств. При этом у бюджетников не должно иметься долгов по зарплатам, населению должны компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:40