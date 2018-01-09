В России утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации

Данным документом вводится большая степень ответственности непосредственно для регионов, которые получают субсидии из федерального бюджета для выравнивания местных бюджетов. С этих пор за невыполнение соглашения между Министерством Финансов Российской Федерации и субъектом-получателем, могут уменьшить сумму субсидий. В данном случае поводов для снижения объемов дотации имеется несколько. К примеру, если соглашение не подпишут в срок, непосредственно со стороны представителей российского региона, до первого февраля текущего года.В постановлении привели определённые меры, которые регионы должны выполнить для того чтобы повысить эффективность применения бюджетных средств. При этом у бюджетников не должно иметься долгов по зарплатам, населению должны компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг.