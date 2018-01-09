Премьеру смартфона LG G7 перенесли на март

Узнав об этом, многие пользователи очень расстроились, поскольку данный девайс должен был получить топовый процессор Snapdragon 845 самым первым. Таким образом, еще до премьеры LG G7 в мире представят и другие смартфоны, оснащенные современным мощным чипом. Тем не менее, для тех, кто все равно с нетерпением будет ждать новинку, ее покажут уже в марте этого года.Напомним, что смартфон получит две комплектации: 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта ПЗУ, а также 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Еще будет доступна версия с накопителем на 256 гигабайт памяти. Представители южнокорейского бренда обещают удивить пользователей новыми технологиями, поэтому устройство стоит внимания. Стоит отметить 6-дюймовый дисплей OLED со стандартом качества QHD+ и защитный корпус от влаги и пыли, который позволит погружать смартфон в воду.