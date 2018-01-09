АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Премьеру смартфона LG G7 перенесли на март
Появилась информация, согласно которой премьера смартфона LG G7 на CES 2018 отменяется. Также новинку не представят в рамках выставки в Барселоне.

Премьеру смартфона LG G7 перенесли на март


Узнав об этом, многие пользователи очень расстроились, поскольку данный девайс должен был получить топовый процессор Snapdragon 845 самым первым. Таким образом, еще до премьеры LG G7 в мире представят и другие смартфоны, оснащенные современным мощным чипом. Тем не менее, для тех, кто все равно с нетерпением будет ждать новинку, ее покажут уже в марте этого года.

Напомним, что смартфон получит две комплектации: 6 гигабайт ОЗУ и 64 гигабайта ПЗУ, а также 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Еще будет доступна версия с накопителем на 256 гигабайт памяти. Представители южнокорейского бренда обещают удивить пользователей новыми технологиями, поэтому устройство стоит внимания. Стоит отметить 6-дюймовый дисплей OLED со стандартом качества QHD+ и защитный корпус от влаги и пыли, который позволит погружать смартфон в воду.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости