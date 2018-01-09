Дональд Трамп забыл слова гимна США

Некоторые американские средства массовой информации усомнились в том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп знает наизусть слова государственного гимна страны. Предполагают еще, что, возможно, забыл.Дональд Трамп присутствовал в Атланте на открытии Игр университетского футбольного чемпионата. Открытие, сопровождалось, конечно же, исполнением гимна The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звездами»). Во время телевизионной трансляции, когда звучал гимн, журналисты усмотрели не совсем уверенную артикуляцию хозяина Белого дома. Как-то не в такт словам куплета он открывал рот и шевелили губами.Тем не менее, накануне приезда в Атланту американский президент запостил в своем Твиттере посыл о том, что, мол, руководство страны хочет, чтобы все уважали американские флаг и гимн.