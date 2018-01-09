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Умелец из Карелии построил вездеход из пластиковых труб
Российский умелец из Петрозаводска создал 6-колёсный вездеход-амфибию. Самодельный вездеход собран из пластиковых труб, он идеально подходит для поездок по болотистым и лесным плохо проходимым местностям.

Умелец из Карелии построил вездеход из пластиковых труб


Свой вездеход-амфибию российский умелец назвал PTZavr. Машина получилась довольно компактная, её длина составляет 3 100 мм, а ширина 1 400 мм, благодаря таким размерам вездеход вмещается в грузовой фургон и может передвигаться между деревьями.

В качестве силовой установки вездехода выступает двигатель от Daewoo Matiz ёмкостью 0,8 литра мощностью 52 лошадиные силы. Машина оснащена колёсами от квадроцикла, мотоциклетным рулём и уникальными гусеницами, которые российский изобретатель сделал из полипропиленовых труб.

Вездеход PTZavr отлично держится на воде, он может плыть со скоростью 7 км/час, улучшить его плавучесть помогают надувные понтоны, размещённые на бортах. При поездке на вездеходе не стоит рассчитывать на комфорт, зато на нём можно добраться в те места, куда не сможет проехать более габаритный транспорт.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10
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