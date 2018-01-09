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Sony H8266 является самым ожидаемым смартфоном на CES-2018
Сегодня стартует международная выставка CES-2018, в рамках которой производители представят свои новинки на 2018 год. На мероприятии компания Sony представит свое новое творение, наделенное шестью гигабайтами ОЗУ и накопителем на 128 Гб.

Sony H8266 является самым ожидаемым смартфоном на CES-2018


Стоит отметить, что на выставке будет представлено множество мобильных устройств, которые станут работать на основе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. Не является исключением и японский смартфон Sony H8266. Новинка должна попасть на рынок уже в этом году. Известно, что модель оснастили 5,5-дюймовым дисплеем, а также основным запоминающим устройством на 6 гигабайт и накопителем данных на 128 Гб. С помощью этой версии смартфона Sony попытается реабилитировать себя на мировом рынке.

Также не стоит забывать за следующий этап представления, поскольку за CES-2018 последует выставка MWC. На мероприятии появятся такие известные бренды как Samsung, Huawei, Nokia и LG.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:00
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