Sony H8266 является самым ожидаемым смартфоном на CES-2018

Стоит отметить, что на выставке будет представлено множество мобильных устройств, которые станут работать на основе топового процессора Qualcomm Snapdragon 845. Не является исключением и японский смартфон Sony H8266. Новинка должна попасть на рынок уже в этом году. Известно, что модель оснастили 5,5-дюймовым дисплеем, а также основным запоминающим устройством на 6 гигабайт и накопителем данных на 128 Гб. С помощью этой версии смартфона Sony попытается реабилитировать себя на мировом рынке.Также не стоит забывать за следующий этап представления, поскольку за CES-2018 последует выставка MWC. На мероприятии появятся такие известные бренды как Samsung, Huawei, Nokia и LG.