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Алису Аршавину заподозрили в неадекватности
Супруга известного футболиста Андрея Аршавина в минувшие выходные попала в неприятную ситуацию. Алису Аршавину с двумя детьми высадили из самолета за ее неподобающе поведение.

Алису Аршавину заподозрили в неадекватности

В минувшие выходные Алису Аршавину сняли с рейса Москва - Казахстан. Супругу футболиста из-за невыполнения требований бортпроводников сняли с рейса. В своем микроблоге женщина поведала, что младшей дочери надо было сменить подгузник и из-за этого ее и высадили. Она возмущена ситуацией, при этом требует наказать бортпроводников.

Представители авиакомпании представили свою версию данного инцидента. По их словам, Аршавина за двести метров до взлетно-посадочной полосы отстегнула свой и ребенка ремень безопасности. Жена спортсмена неоднократно говорила, что она майор ФСБ, и таким образом пыталась оказать давление на экипаж. Интернет-пользователи сказали, что женщина неадекватна, при этом требуют, чтобы она извинилась перед работниками авиакомпании.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:30
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