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Ученые: запах незнакомых мужчин усиливает у женщин стресс
Группа канадских учёных проанализировали стрессовое состояние женщин, которые имеют отношения с мужчиной.

Ученые: запах незнакомых мужчин усиливает у женщин стресс

Учёные попытались установить причины уменьшения, а также повышения стресса у женщин. Для эксперимента учёные взяли 96 пар, возрастом от восемнадцати до семидесяти лет. Женщинам был устроен стресс-тест. Исследователи дали им некоторые математические задачи для решения. К девушкам в рамках эксперимента подносили мужские футболки, пахнущие их партнёром, а также прочими представителями сильного пола.

После того, как были изучены полученные данные, а также сделаны анализы слюны, учёные деятели смогли выяснить, что представительницы слабого пола лучше справлялись с трассовыми ситуациями в «окружении запаха» своего мужчины.

Согласно мнению учёных, реакции такого рода уходят корнями в древние времена. Женщина рядом со своим мужчиной чувствует себя защищенной. При этом она опасается присутствия чужого мужчины.
Общество / Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 17:50
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