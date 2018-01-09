Ученые: запах незнакомых мужчин усиливает у женщин стресс

Учёные попытались установить причины уменьшения, а также повышения стресса у женщин. Для эксперимента учёные взяли 96 пар, возрастом от восемнадцати до семидесяти лет. Женщинам был устроен стресс-тест. Исследователи дали им некоторые математические задачи для решения. К девушкам в рамках эксперимента подносили мужские футболки, пахнущие их партнёром, а также прочими представителями сильного пола.После того, как были изучены полученные данные, а также сделаны анализы слюны, учёные деятели смогли выяснить, что представительницы слабого пола лучше справлялись с трассовыми ситуациями в «окружении запаха» своего мужчины.Согласно мнению учёных, реакции такого рода уходят корнями в древние времена. Женщина рядом со своим мужчиной чувствует себя защищенной. При этом она опасается присутствия чужого мужчины.