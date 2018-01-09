АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Смарт-колонка Google Home знает русский язык
В Android Police рассказали о том, что умная колонка Google Home уже имеет функцию русского языка. На данный момент разработчики отрабатывают новую опцию.

Смарт-колонка Google Home знает русский язык


Об этом нововведении стало известно из социальных сетей. Также отмечается, что поддержку русского языка в колонке Google Home пока что могут испытать не все жители России, а только лишь избранный круг людей. Тем не менее, уже известно, что система отлично озвучивает текст на русском наречии и даже может спеть частушки. Тем не менее, пользователи по звуку ощущают, что это робот.

Стоит отметить, то на рынке России данный гаджет официально купить нельзя, но судя по русификации устройства можно надеяться на скорое изменение ситуации. К тому же многие специалисты в области мобильных технологий считают, что смарт-колонки в ближайшем будущем займут особое место на мировом рынке гаджетов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Коллекция Ultimate Porsche 964 с молотка уйдет в
Сверхмассивная черная дыра может стать убийцей
Глюкоза выложила фото с оголёнными ягодицами
Кристина Асмус публично высмеяла своего супруга
Изменение климата приводит к краху в морских
ПК с Windows перестали включаться после патча
Просмотреть все новости