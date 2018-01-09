Смарт-колонка Google Home знает русский язык

Об этом нововведении стало известно из социальных сетей. Также отмечается, что поддержку русского языка в колонке Google Home пока что могут испытать не все жители России, а только лишь избранный круг людей. Тем не менее, уже известно, что система отлично озвучивает текст на русском наречии и даже может спеть частушки. Тем не менее, пользователи по звуку ощущают, что это робот.Стоит отметить, то на рынке России данный гаджет официально купить нельзя, но судя по русификации устройства можно надеяться на скорое изменение ситуации. К тому же многие специалисты в области мобильных технологий считают, что смарт-колонки в ближайшем будущем займут особое место на мировом рынке гаджетов.