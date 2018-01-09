Химики создали новую теорию о зарождении жизни на Земле

Авторы работы считают, что им наконец-то удалось объяснить те процессы, которые протекали на нашей планете примерно 4 млрд лет назад. В основу программы легли простейшие механизмы, когда все живые существа высвобождают энергию при участии лимонной кислоты. Ранее ученые пытались воспроизвести подобные реакции, однако посчитали, что 4 млрд лет назад на Земле не было таких компонентов.Химики провели эксперименты, доказав, что определенные компоненты все же могли присутствовать на поверхности ранней Земли, когда органическая жизнь только стала формироваться. По мере развития молекул и аминокислот химические реакции стали сложнее и многограннее, что в итоге привело к появлению простейших существ.