Компания Nokia вошла в топ-10 самых продаваемых брендов в России

Об успехе Nokia сообщают российские ритейлеры. Представители ведущих компаний-реализаторов в один голос утверждают, что спрос на продукцию этой компании в России вырос за последний год и более того продолжает увеличиваться.Стоит отметить, что в позапрошлом месяце Nokia продала в России 57 тысяч смартфонов, и такой результат вывел бренд на восьмую строчку. От общей части продаж мобильных девайсов на российском рынке, которая составляет 2,2 миллиона устройств, финны взяли 2,6% доли.Напомним, что за 2017 год HMD Global открыла в России официальные продажи таких телефонов как Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.