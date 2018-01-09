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Компания Nokia вошла в топ-10 самых продаваемых брендов в России
Компания Nokia, которая относится к HMD Global, за первый год работы на российском рынке смартфонов смогла завоевать немалую популярность. Так производитель уже попал в десятку самых продаваемых брендов в России.

Компания Nokia вошла в топ-10 самых продаваемых брендов в России


Об успехе Nokia сообщают российские ритейлеры. Представители ведущих компаний-реализаторов в один голос утверждают, что спрос на продукцию этой компании в России вырос за последний год и более того продолжает увеличиваться.

Стоит отметить, что в позапрошлом месяце Nokia продала в России 57 тысяч смартфонов, и такой результат вывел бренд на восьмую строчку. От общей части продаж мобильных девайсов на российском рынке, которая составляет 2,2 миллиона устройств, финны взяли 2,6% доли.

Напомним, что за 2017 год HMD Global открыла в России официальные продажи таких телефонов как Nokia 3310, Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:50
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