MSI представила новую версию игрового ПК Trident 3 Arctic

За производительность компьютерной системы будет отвечать процессор Intel Core i8. В качестве графической системы представлена видеокарта GeForce GTX 1080. Стоит отметить, что прошлая версия располагала процессором такой же линейки, только седьмого поколения, а также видеокартой GTX 1070. Чтобы обеспечивать эффективное охлаждение «железа», разработчики внедрили в форм-фактор охлаждающую систему Silent Storm Cooling 2, при этом инженеры сделали ее практически бесшумной.Из интерфейсов стоит выделить HDMI, USB 3.1 Gen 1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A. Также для беспроводной связи имеются модемы Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2. Для прямого подключения к сети присутствует порт Gigabit LAN. Также Trident 3 Arctic поддерживает работу с технологией виртуальной реальности, а в качестве программной среды выбрана ОС Windows 10 Home.