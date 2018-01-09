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MSI представила новую версию игрового ПК Trident 3 Arctic
Воспользовавшись выставкой CES 2018, компания MSI показала обновленную модель своего игрового персонального компьютера Trident 3 Arctic. Таким образом, новинка получила более производительную «начинку».

MSI представила новую версию игрового ПК Trident 3 Arctic


За производительность компьютерной системы будет отвечать процессор Intel Core i8. В качестве графической системы представлена видеокарта GeForce GTX 1080. Стоит отметить, что прошлая версия располагала процессором такой же линейки, только седьмого поколения, а также видеокартой GTX 1070. Чтобы обеспечивать эффективное охлаждение «железа», разработчики внедрили в форм-фактор охлаждающую систему Silent Storm Cooling 2, при этом инженеры сделали ее практически бесшумной.

Из интерфейсов стоит выделить HDMI, USB 3.1 Gen 1 Type-C и USB 3.1 Gen 1 Type-A. Также для беспроводной связи имеются модемы Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2. Для прямого подключения к сети присутствует порт Gigabit LAN. Также Trident 3 Arctic поддерживает работу с технологией виртуальной реальности, а в качестве программной среды выбрана ОС Windows 10 Home.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 17:00
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