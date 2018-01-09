Ученые назвали способ быстро сбросить вес

Профессор подчеркивает, что для сброса лишнего веса необходимо много тренироваться, прилагая массу усилий и тратя на фитнес большое количество времени. Однако если просто исключить из своего рациона богатые углеводами продукты, тогда можно уменьшить талию за достаточно короткий период.Например, проще не употреблять шоколадку "Сникерс", чем потом проходить 8 км для сброса полученных 500 калорий, приводит слова ученого портал Science Alert. В своих умозаключениях специалист основывается на 20 научных работах, показавших, что физические нагрузки не позволяют детям с ожирением сбросить вес, а низкокалорийные диеты удерживают ранее сброшенные килограммы.