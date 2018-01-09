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В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение
От лица правительства Магаданской области распространена информация о приближении циклона – штормовых ветров и метели на среду, 10 января.

В Магаданской области объявлено штормовое предупреждение


Шторм с ветром до 15 метров в секунду накроет Ольский городской округ, побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского районов.

Подобный прогноз побуждает быть в готовности аварийные подразделения на случай обрывов линий электропередач и связи, а также сбоев в работе транспортных, коммунальных предприятий в связи с ожидаемыми заносами на дорогах.

Дальневосточный регион оказался под атаками циклонов разной силы в конце декабря 2017 года. Сначала – Камчатка, потом Сахалин (на юге острова в эти дни не работает общественный транспорт); под действием циклона со стороны Китая оказался сейчас Хабаровский край; и несколько часов назад Курильские острова накрыл агрессивный циклон.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 16:30
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