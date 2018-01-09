Фото в купальнике с островов показала ставропольская модель Анна Калашникова

Анна Калашникова отправилась на отдых на Карибские острова, где устроила небольшую фотосессию. Ранее певица отдыхала во Франции и пожаловалась на отвратительную кухню. Она сообщила «Блокноту», что потеряла в весе сразу два килограмма. Сейчас же, будучи на Карибских островах, ведущая без стеснения показала свою стройную фигуру в ярком купальнике.У Калашниковой соблазнительные формы, и поэтому есть, чем удивить общественность. Девушке очень понравилось отдыхать на островах. Знаменитость заметила, что новогодние каникулы, к сожалению, пролетели очень быстро. Одно из фото Калашниковой в Instagram за семь часов собрало более 8 тысяч лайков.