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Фото в купальнике с островов показала ставропольская модель Анна Калашникова
Российская актриса, модель, ведущая и певица Анна Калашникова, продемонстрировала свои «горячие» снимки в купальнике.

Фото в купальнике с островов показала ставропольская модель Анна Калашникова

Анна Калашникова отправилась на отдых на Карибские острова, где устроила небольшую фотосессию. Ранее певица отдыхала во Франции и пожаловалась на отвратительную кухню. Она сообщила «Блокноту», что потеряла в весе сразу два килограмма. Сейчас же, будучи на Карибских островах, ведущая без стеснения показала свою стройную фигуру в ярком купальнике.

У Калашниковой соблазнительные формы, и поэтому есть, чем удивить общественность. Девушке очень понравилось отдыхать на островах. Знаменитость заметила, что новогодние каникулы, к сожалению, пролетели очень быстро. Одно из фото Калашниковой в Instagram за семь часов собрало более 8 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:30
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