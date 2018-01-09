KIA планирует к 2030 году подключить все модели к Интернету
Корейская компания KIA во время выставки CES-2018 на территории Лас-Вегаса озвучила планы касательно дальнейшего технологического развития автобренда согласно новой стратегии KIA ACE.
Бренд к 2025 году на рынок выведет 16 электрифицированных авто. Все модели до 2030 года обеспечат постоянным подключением к Сети, а также набором фирменных облачных сервисов. Согласно ожиданиям, отдельные серийные версии компании к 2021 году получат полностью беспилотные современные технологии четвертого уровня. Разработчики отметили, что американские и европейские власти должны быстрей заняться созданием правового поля, а также правил движения для современных беспилотников.
Рассматриваемое решение будет доступно для электрифицированных авто. KIA собирается стать мировым лидером непосредственно по электрификации существующей модельной линейки. Это касается электрокаров, водородных и плагин-гибридных автомобилей.
Бренд к 2025 году на рынок выведет 16 электрифицированных авто. Все модели до 2030 года обеспечат постоянным подключением к Сети, а также набором фирменных облачных сервисов. Согласно ожиданиям, отдельные серийные версии компании к 2021 году получат полностью беспилотные современные технологии четвертого уровня. Разработчики отметили, что американские и европейские власти должны быстрей заняться созданием правового поля, а также правил движения для современных беспилотников.
Рассматриваемое решение будет доступно для электрифицированных авто. KIA собирается стать мировым лидером непосредственно по электрификации существующей модельной линейки. Это касается электрокаров, водородных и плагин-гибридных автомобилей.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 16:20