Приморские ученые создадут лекарство от старости из морских ежей

Новый проект позволит применить хиноидный пигмент морских ежей для излечивания различных старческих заболеваний, сообщается в пресс-релизе российского научного института. В настоящее время на рынке присутствует аналогичное лекарственное средство, однако оно производится только в виде раствора для инъекций по причине трудной растворимости субстанции, информирует портал РИА Новости.Кроме того, у существующих препаратов малый срок годности, что затрудняет реализацию продукта. Ученые надеются увеличить сроки годности лекарственных препаратов на основе эхинохрома, а также преобразить средство в более простую форму применения, увеличив его растворимость в организме.