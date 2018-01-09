Приморские ученые создадут лекарство от старости из морских ежей
Ученые Тихоокеанского института Дальневосточного подразделения РАН планируют синтезировать лекарственный препарат от старости на основе экстракта морских ежей. Вещество будет полезно при болезнях сердца, легких и глаз.
Новый проект позволит применить хиноидный пигмент морских ежей для излечивания различных старческих заболеваний, сообщается в пресс-релизе российского научного института. В настоящее время на рынке присутствует аналогичное лекарственное средство, однако оно производится только в виде раствора для инъекций по причине трудной растворимости субстанции, информирует портал РИА Новости.
Кроме того, у существующих препаратов малый срок годности, что затрудняет реализацию продукта. Ученые надеются увеличить сроки годности лекарственных препаратов на основе эхинохрома, а также преобразить средство в более простую форму применения, увеличив его растворимость в организме.
Новый проект позволит применить хиноидный пигмент морских ежей для излечивания различных старческих заболеваний, сообщается в пресс-релизе российского научного института. В настоящее время на рынке присутствует аналогичное лекарственное средство, однако оно производится только в виде раствора для инъекций по причине трудной растворимости субстанции, информирует портал РИА Новости.
Кроме того, у существующих препаратов малый срок годности, что затрудняет реализацию продукта. Ученые надеются увеличить сроки годности лекарственных препаратов на основе эхинохрома, а также преобразить средство в более простую форму применения, увеличив его растворимость в организме.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:40