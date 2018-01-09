Mini представит в Детройте обновленный хэтчбек и кабриолет

О рестайлинговых моделях Mini в настоящее время не так уж и много информации. В частности, новые автомобили получат пересмотренную оптику, как спереди, так и сзади, а также на решётке радиатора появится новый логотип британского бренда.Предполагается, что в качестве силовых установок выступят модернизированные силовые агрегаты мощностью 1,5 и 2,0 литра. В частности, двигатели получат новую систему охлаждения и другой выпускной коллектор, благодаря чему их мощность стала больше и сократится количество выбросов в атмосферу вредных веществ. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая коробка передач на 7 ступеней.