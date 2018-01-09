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Mini представит в Детройте обновленный хэтчбек и кабриолет
Британская компания Mini на автосалоне в Детройте представит обновлённый 3-дверный хэтчбек Mini Hardtop и компактный кабриолет Mini Convertible.

Mini представит в Детройте обновленный хэтчбек и кабриолет


О рестайлинговых моделях Mini в настоящее время не так уж и много информации. В частности, новые автомобили получат пересмотренную оптику, как спереди, так и сзади, а также на решётке радиатора появится новый логотип британского бренда.

Предполагается, что в качестве силовых установок выступят модернизированные силовые агрегаты мощностью 1,5 и 2,0 литра. В частности, двигатели получат новую систему охлаждения и другой выпускной коллектор, благодаря чему их мощность стала больше и сократится количество выбросов в атмосферу вредных веществ. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая коробка передач на 7 ступеней.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 15:50
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