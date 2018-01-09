Телешоу "Минута славы" всё же принесло успех Виктории Стариковой

Восьмилетняя Виктория Старикова под собственный аккомпанемент на рояле спела композицию "Жить в твоей голове" из репертуара Земфиры. Познеру и Литвиновой не понравилось исполнение песни знаменитой Земфиры. Рената, которая давно дружит с рок-певицей, была шокирована. Невзирая на нападки жюри, в следующий тур Старикова все же прошла. Девочка вместе со своей мамой исполнила песню Сергея Трофимова "Родина". Но членам жюри не понравился и этот номер.Так или иначе, Вике Стариковой телешоу "Минута славы" принесло успех на будущее. Она была награждена в родном городе премией "Человек года". Сейчас девятилетняя певица в музыкальной школе продолжает заниматься вокалом, при этом получает международные награды.