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Телешоу "Минута славы" всё же принесло успех Виктории Стариковой
Год назад в шоу "Минута славы" восьмилетняя Виктория Старикова из Нижнего Тагила пела песню Земфиры "Жить в твоей голове". Девочку слова членов жюри довели до слез.

Телешоу "Минута славы" всё же принесло успех Виктории Стариковой

Восьмилетняя Виктория Старикова под собственный аккомпанемент на рояле спела композицию "Жить в твоей голове" из репертуара Земфиры. Познеру и Литвиновой не понравилось исполнение песни знаменитой Земфиры. Рената, которая давно дружит с рок-певицей, была шокирована. Невзирая на нападки жюри, в следующий тур Старикова все же прошла. Девочка вместе со своей мамой исполнила песню Сергея Трофимова "Родина". Но членам жюри не понравился и этот номер.

Так или иначе, Вике Стариковой телешоу "Минута славы" принесло успех на будущее. Она была награждена в родном городе премией "Человек года". Сейчас девятилетняя певица в музыкальной школе продолжает заниматься вокалом, при этом получает международные награды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 15:20
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