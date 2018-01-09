Toyota представила мобильную современную платформу e-Palette
В рамках шоу потребительской современной электроники CES-2018 , проводимого в Лас-Вегасе компанией Toyota, была представлена мобильная платформа e-Palette.
Основой Toyota e-Palette выступает беспилотная платформа. Её собираются выпускать в 3 габаритных размерах. На неё можно устанавливать кузова требуемого функционала, начиная от грузовых и заканчивая пассажирскими. Это позволит применять платформу одновременно нескольким компаниям, передавая, в итоге, её друг другу. Новая разработка должна быть основной для ряда современных автомобилей, которые можно гибко адаптировать непосредственно под нужды клиентов. Марка над концепцией e-Palette работала вместе с Mazda, Uber, Pizza Hut, Amazon и прочими компаниями, вошедшими в рамки альянса e-Palette Alliance.
Первые испытания концепции версии Toyota e-Palette запланированы на 2020 год в Токио непосредственно в рамках Олимпийских игр, а также Паралимпийских игр.
Основой Toyota e-Palette выступает беспилотная платформа. Её собираются выпускать в 3 габаритных размерах. На неё можно устанавливать кузова требуемого функционала, начиная от грузовых и заканчивая пассажирскими. Это позволит применять платформу одновременно нескольким компаниям, передавая, в итоге, её друг другу. Новая разработка должна быть основной для ряда современных автомобилей, которые можно гибко адаптировать непосредственно под нужды клиентов. Марка над концепцией e-Palette работала вместе с Mazda, Uber, Pizza Hut, Amazon и прочими компаниями, вошедшими в рамки альянса e-Palette Alliance.
Первые испытания концепции версии Toyota e-Palette запланированы на 2020 год в Токио непосредственно в рамках Олимпийских игр, а также Паралимпийских игр.
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Добавил: tantan61 Вчера, 16:00