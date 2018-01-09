Toyota представила мобильную современную платформу e-Palette

Основой Toyota e-Palette выступает беспилотная платформа. Её собираются выпускать в 3 габаритных размерах. На неё можно устанавливать кузова требуемого функционала, начиная от грузовых и заканчивая пассажирскими. Это позволит применять платформу одновременно нескольким компаниям, передавая, в итоге, её друг другу. Новая разработка должна быть основной для ряда современных автомобилей, которые можно гибко адаптировать непосредственно под нужды клиентов. Марка над концепцией e-Palette работала вместе с Mazda, Uber, Pizza Hut, Amazon и прочими компаниями, вошедшими в рамки альянса e-Palette Alliance.Первые испытания концепции версии Toyota e-Palette запланированы на 2020 год в Токио непосредственно в рамках Олимпийских игр, а также Паралимпийских игр.