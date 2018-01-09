Влад Кадони закрыл в шкафу Александру Черно и Михаила Вырского, чтобы они "нежно пообщались"

Бывший участник "Битвы экстрасенсов", видимо, посчитал, что с Черно хватит невзгод, в связи с чем решил посодействовать ей в становлении возлюбленной новенького участника реалити-шоу Михаила Вырского, сильно понравившегося скандальной брюнетке.Кадони, в свою очередь, просто пришёл к паре и закрыл молодых людей в шкафу. И даже слова Вырского о том, что он готов применить силу, его не остановили. Как объяснил Кадони, ему хотелось, чтобы молодые люди "нежно пообщались".Как известно, какое-то время Александра ходила по пятам за Михаилом, и даже добилась свидания с ним, в ходе которого съела так много, что именно впечатляющий аппетит зрители стали считать причиной нежелания парня быть с ней. К слову, Вырской хоть и сказал, что будет ухаживать за Черно, бежать от неё мужчина также не собирается, и уже отметил, что считает её хорошим другом, к которому всегда готов прийти на помощь.