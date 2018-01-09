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Пятилетняя девочка из Бурятии поразила Галкина и Дюжева на шоу Первого канала
Дошкольница Маргарита знает наизусть уже невероятное количество стихотворений, и не может удержаться от того, чтобы их кому-то не декламировать.

Пятилетняя девочка из Бурятии поразила Галкина и Дюжева на шоу Первого канала


На шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным юную Маргариту Ушакову из Улан-Удэ ждал заслуженный успех и признание зрителей.

Девочка сыграла одну из ролей новогодней сказки «Двенадцать месяцев» на импровизированной сцене в составе актерского коллектива, где был и Дмитрий Дюжев. Разумеется, все слова юным дарованием были выучены наизусть.

Дмитрий Дюжев, в частности, по окончании передачи на своей социальной странице восторгался талантом маленькой Маргариты, и поблагодарил ее родителей за дочку, за правильное воспитание, в ходе которого были удачно раскрыты способности и таланты девочки. Он отметил, что искренне поразился, как пятилетний еще, по сути, ребенок глубоко прочувствовал и исполнил роль.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Вчера, 16:10
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