Пятилетняя девочка из Бурятии поразила Галкина и Дюжева на шоу Первого канала

Дошкольница Маргарита знает наизусть уже невероятное количество стихотворений, и не может удержаться от того, чтобы их кому-то не декламировать.На шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным юную Маргариту Ушакову из Улан-Удэ ждал заслуженный успех и признание зрителей.Девочка сыграла одну из ролей новогодней сказки «Двенадцать месяцев» на импровизированной сцене в составе актерского коллектива, где был и Дмитрий Дюжев. Разумеется, все слова юным дарованием были выучены наизусть.Дмитрий Дюжев, в частности, по окончании передачи на своей социальной странице восторгался талантом маленькой Маргариты, и поблагодарил ее родителей за дочку, за правильное воспитание, в ходе которого были удачно раскрыты способности и таланты девочки. Он отметил, что искренне поразился, как пятилетний еще, по сути, ребенок глубоко прочувствовал и исполнил роль.