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Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову пытается завоевать иностранный бизнесмен
Бывшая участница телешоу "Дом-2" Виктория Берникова принимает ухаживания от спортсмена и бизнесмена из Греции, но представлять его публики в качестве возлюбленного пока не торопится.

Илья Павлидис серьёзно увлёкся красавицей из "Дома-2", всячески пытаясь завоевать её сердце. Мужчина даже познакомился с сыном Виктории, рождённым от Леонида Плащинского.

Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову пытается завоевать иностранный бизнесмен

Развод с Плащинским был тяжёлым. Виктория обвиняла Леонида в рукоприкладстве. Кроме того, мужчина пытался испортить ей жизнь, оспаривая права на сына. Брак оказался неудачным, но девушка не разочаровалась в представителях мужской половины человечества, сохраняя веру встретить достойного.

"Илья проявляет ко мне знаки внимания, видно, что он серьезный мужчина. Приезжал на день рождения сына, чтобы поздравить меня. Пока я не готова к новым отношениям, но эти ухаживания мне приятны", - рассказала Виктория.

Кстати, Викторию и Илью познакомила экс-участница "Дома-2" Александра Артемова, которая знакома с мужчиной давно. Известно, что Павлидису 39 лет, является владельцем бетонного завода и гостиницы. Очень хочет серьёзных отношений с достойной женщиной, и, как ему кажется, Берникова - та самая.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:48
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