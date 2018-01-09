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Ученые изобрели гель для потенции, который сильней "Виагры" в 12 раз
Британские исследователи из Лондонской больницы создали особый гель, который повышает потенцию у мужчин, действуя в 12 раз мощнее, чем знаменитая "Виагра".

Ученые изобрели гель для потенции, который сильней "Виагры" в 12 раз


Вещество, представленное в форме геля, основано на нитроглицериновом компоненте, который действует быстро и эффективно, информирует портал британского таблоида Daily Star. Препарат способствует расширению сосудов, увеличивая ток крови к органу спустя 10 минут после втирания. В клинических экспериментах с участием 220 мужчин примерно 44% волонтеров, использовавших гель, подтвердили наступление эрекции.

Впрочем, у некоторых представителей сильного пола начинала болеть голова, однако авторы разработки уверены, что для устранения неприятных последствий нужно просто немного скорректировать рецептуру геля. При этом достоинства данного препарата являются несомненными, подчеркивают ученые.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 15:00
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