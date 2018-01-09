Электрокар Citroen E-Mehari получил новую модификацию Hard Top

Особенностью новой модификации Citroen E-Mehari Hard Top является съёмная крыша и боковые стёкла, которых раньше вообще не было, а также на корме появилось открывающееся «окно». В салоне электрокара появилась иная передняя панель, раскладные передние сиденья.В оснащение электрокара входит аудиосистема с Bluetooth, 4 подушки безопасности, ESC, ABS, датчики давления в шинах, автоматическое переключение света ходовых огней и автоматический сигнал для пешеходов.Под капотом электрокара установлен электрический мотор производительностью 68 лошадиных сил с запасом хода 195 километров. Стоимость новой модификации Citroen E-Mehari Hard Top составляет от 20,7 тысячи евро.