Марго Овсянникова снова показала свои ягодицы крупным планом и возмутила Интернет

В частности, многие зрители заметили, что Овсянникова, на днях ставшая любимой девушкой Саймона Марданшина, слишком часто показывает свою пяту точку. В очередной раз это отметили подписчики, когда жизнерадостная блондинка разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, где снова показала всем свои ягодицы.При этом в видеоролике можно заметить и Саймона. Молодой человек сидит и пьёт сок. Его возлюбленная в это время любуется красотками Сейшельских островов, показывая зрителям себя со спины. К слову, самые ярые фанаты пары только восхитились отличными формами любимой участницы.Многие пользователи Интернета возмутились поведением девушки, так как не поняли, откуда у Марго такая необходимость постоянно показывать свои ягодицы. Никто, конечно, не сказал, что в этом есть что-то плохое, однако фолловеры заметили, что телезвезда делает это так часто, что смотреть её видео стало уже неинтересно и даже неприятно.