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Марго Овсянникова снова показала свои ягодицы крупным планом и возмутила Интернет
Продолжающая набирать популярность участница "Дома-2" Марго Овсянникова стала смущать Сеть откровенными фотографиями и видеороликами, в которых то и дело показывает свои пикантные места.

В частности, многие зрители заметили, что Овсянникова, на днях ставшая любимой девушкой Саймона Марданшина, слишком часто показывает свою пяту точку. В очередной раз это отметили подписчики, когда жизнерадостная блондинка разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, где снова показала всем свои ягодицы.

Марго Овсянникова снова показала свои ягодицы крупным планом и возмутила Интернет

При этом в видеоролике можно заметить и Саймона. Молодой человек сидит и пьёт сок. Его возлюбленная в это время любуется красотками Сейшельских островов, показывая зрителям себя со спины. К слову, самые ярые фанаты пары только восхитились отличными формами любимой участницы.

Многие пользователи Интернета возмутились поведением девушки, так как не поняли, откуда у Марго такая необходимость постоянно показывать свои ягодицы. Никто, конечно, не сказал, что в этом есть что-то плохое, однако фолловеры заметили, что телезвезда делает это так часто, что смотреть её видео стало уже неинтересно и даже неприятно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:36
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