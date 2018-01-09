В России завершатся клинические испытания вакцины от полиомиелита к середине года

Глава ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" Айдар Ишмухаметов рассказал о готовности центра предоставить все необходимые документы по вакцине Минздраву РФ, когда клинические тесты будут окончены, а их результаты оценены экспертами. Российский препарат содержит в себе ослабленные штаммы трех типов вируса, вводиться вакцина должна подкожно или внутримышечно, передает слова академика портал ТАСС.Испытания на животных продемонстрировали высокую степень безопасности российской вакцины, на чью разработку затрачено 10 лет. В настоящий момент в мире вакцина от полиомиелита чрезвычайно востребована, поэтому глобальные игроки фармацевтической индустрии интересуются не только готовыми вариантами, но и научными наработками.