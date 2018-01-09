АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Иосиф Оганесян рассказал, что Дарья Лымарь приходила к нему в душ
Участник "Дома-2" Иосиф Оганесян, который какое-то время хотел отношений с новенькой жительницей телестройки Дарьей Лымарь, однако так и не смог добиться желаемого, рассказал, о чём говорил с девушкой без камер.

Как поведал Оганесян, Лымарь во время свидания без камер призналась ему, что у неё есть к нему чувства, хоть и казалось наблюдательному армянину, что пылкая брюнетка хочет от него только "волшебства". Кроме того, молодой человек добавил, что Дарья предлагала ему провести ночь в постели.

Иосиф Оганесян рассказал, что Дарья Лымарь приходила к нему в душ

Не забыл Иосиф упомянуть и об истории в душе, куда, по его словам, пришла Дарья, чтобы предложить себя, но желаемого так и не получила. Впрочем, девушка поспешила опровергнуть всё, что сказал Оганесян, и даже чуть не набросилась на него, когда парень попросил, чтобы она поклялась матерью. Лымарь не сделала этого.

Иосиф Оганесян рассказал, что Дарья Лымарь приходила к нему в душ

Прежде, напомним, Оганесян окончательно расстался с Александрой Черно, которая не только заявила, что больше даже не собирается с ним разговаривать, но и попросила организаторов отправить её обратно на Поляну в Москву. Не так давно, правда, понравившийся Черно новенький участник признался, что не хочет быть её парнем, и девушка сильно расстроилась.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:18
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сергиевом Посаде при пожаре погибли четыре
Ученые ищут доказательства неизвестной
Влад Кадони закрыл в шкафу Александру Черно и
Уфологи определили Италию наиболее интересной
Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову
Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к
Просмотреть все новости