Иосиф Оганесян рассказал, что Дарья Лымарь приходила к нему в душ

Как поведал Оганесян, Лымарь во время свидания без камер призналась ему, что у неё есть к нему чувства, хоть и казалось наблюдательному армянину, что пылкая брюнетка хочет от него только "волшебства". Кроме того, молодой человек добавил, что Дарья предлагала ему провести ночь в постели.Не забыл Иосиф упомянуть и об истории в душе, куда, по его словам, пришла Дарья, чтобы предложить себя, но желаемого так и не получила. Впрочем, девушка поспешила опровергнуть всё, что сказал Оганесян, и даже чуть не набросилась на него, когда парень попросил, чтобы она поклялась матерью. Лымарь не сделала этого.Прежде, напомним, Оганесян окончательно расстался с Александрой Черно, которая не только заявила, что больше даже не собирается с ним разговаривать, но и попросила организаторов отправить её обратно на Поляну в Москву. Не так давно, правда, понравившийся Черно новенький участник признался, что не хочет быть её парнем, и девушка сильно расстроилась.