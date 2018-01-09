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Алена Водонаева, облизывающая ноги мужа, смутила всю Сеть
Алена Водонаева опубликовала в Instagram эффектное видео, в котором показала яркие кадры отдыха с любимым мужем, но некоторые моменты смутили интернет-пользователей.

Как известно, бывшая участница телешоу "Дом-2" отправилась с Алексеем Косинусом на остров Бали. Молодые люди оформили отношения ещё три месяца назад, но только сейчас смогли позволить себе свадебное путешествие.

Алена Водонаева, облизывающая ноги мужа, смутила всю Сеть

До самого последнего момента парочка скрывала от фанатов, куда именно собирается отправиться отдыхать, и только первые опубликованные фото и видео обо всём рассказали. Водонаева уже показала живописную природу острова, местную архитектуру, животных и кафе. А сегодня Алена решила сделать клип из романтичных моментов, которые сопровождаются красивой песней о любви.

На кадрах показано, как парочка гуляет по набережной, целуется, обнимается и плещется в воде. Многих подписчиков смутил эпизод, в котором Водонаева облизывает ступни своего супруга Алексея. Как кажется интернет-пользователям, выглядит это достаточно противно. Впрочем, люди по-разному проявляются любовь к своим вторым половинкам, но некоторые это делают необычно, как, например, Алена.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:18
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