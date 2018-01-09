Роман Капаклы усмирил хейтеров известной фразой Конфуция
Участник "Дома-2" Роман Капаклы, который в последнее время очень часто выходит на контакт с подписчиками, снова обратился к ним, и на этот раз проектный силач заинтересовался пользователями Instagram, раздающими советы.
Возлюбленный Марины Африкантовой призвал людей урезать желание учить его жизни и любви. Роман добавил, что порой удивляется, узнавая из комментариев рядом со своими постами, что в мире так много людей, которые всё поведали на своём веку.
Кроме того, не забыл молодой человек вспомнить и известные слова китайского философа Конфуция, гласящие, что нет смысла слушать кого-то, так как жизнь каждый проживает свою.
При этом многие согласились с Романом. Люди, вставшие на его сторону, подчеркнули, что слова известного мыслителя действительно имеют вес и их нужно взять на заметку обязательно.
Капаклы также отметил, что ему несложно адекватно реагировать на критику, однако во всём должен быть предел.
Возлюбленный Марины Африкантовой призвал людей урезать желание учить его жизни и любви. Роман добавил, что порой удивляется, узнавая из комментариев рядом со своими постами, что в мире так много людей, которые всё поведали на своём веку.
Кроме того, не забыл молодой человек вспомнить и известные слова китайского философа Конфуция, гласящие, что нет смысла слушать кого-то, так как жизнь каждый проживает свою.
«Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не так важно, оправдаешь ты их ожидания или нет, так как умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам», - написал Капаклы в блоге.
При этом многие согласились с Романом. Люди, вставшие на его сторону, подчеркнули, что слова известного мыслителя действительно имеют вес и их нужно взять на заметку обязательно.
Капаклы также отметил, что ему несложно адекватно реагировать на критику, однако во всём должен быть предел.