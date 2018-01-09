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Роман Капаклы усмирил хейтеров известной фразой Конфуция
Участник "Дома-2" Роман Капаклы, который в последнее время очень часто выходит на контакт с подписчиками, снова обратился к ним, и на этот раз проектный силач заинтересовался пользователями Instagram, раздающими советы.

Возлюбленный Марины Африкантовой призвал людей урезать желание учить его жизни и любви. Роман добавил, что порой удивляется, узнавая из комментариев рядом со своими постами, что в мире так много людей, которые всё поведали на своём веку.

Роман Капаклы усмирил хейтеров известной фразой Конфуция

Кроме того, не забыл молодой человек вспомнить и известные слова китайского философа Конфуция, гласящие, что нет смысла слушать кого-то, так как жизнь каждый проживает свою.

«Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не так важно, оправдаешь ты их ожидания или нет, так как умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам», - написал Капаклы в блоге.

При этом многие согласились с Романом. Люди, вставшие на его сторону, подчеркнули, что слова известного мыслителя действительно имеют вес и их нужно взять на заметку обязательно.

Капаклы также отметил, что ему несложно адекватно реагировать на критику, однако во всём должен быть предел.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:59
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