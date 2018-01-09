Роман Капаклы усмирил хейтеров известной фразой Конфуция

«Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не так важно, оправдаешь ты их ожидания или нет, так как умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам», - написал Капаклы в блоге.

Возлюбленный Марины Африкантовой призвал людей урезать желание учить его жизни и любви. Роман добавил, что порой удивляется, узнавая из комментариев рядом со своими постами, что в мире так много людей, которые всё поведали на своём веку.Кроме того, не забыл молодой человек вспомнить и известные слова китайского философа Конфуция, гласящие, что нет смысла слушать кого-то, так как жизнь каждый проживает свою.При этом многие согласились с Романом. Люди, вставшие на его сторону, подчеркнули, что слова известного мыслителя действительно имеют вес и их нужно взять на заметку обязательно.Капаклы также отметил, что ему несложно адекватно реагировать на критику, однако во всём должен быть предел.