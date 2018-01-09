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Анна Бузова занялась рекламированием астрологов и физиогномистов
Анна Бузова, являющаяся родной сестрой популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, призналась, что верит в астрологию и физиогномику, поэтому в своём Instagram прорекламировала человека, который этим владеет в совершенстве.

Бузова посвятила целый пост деятельности некой Елены Мифф, которая называет себя отличным физиогномистом и биоэнергетом. Эта женщина, по словам Анны, всё знает в сфере астрологии и воздействии на человека положительных и отрицательных энергий. Помимо всего прочего, Елена изготавливает красочные свечи с инициалами на заказ.

Анна Бузова занялась рекламированием астрологов и физиогномистов

Анна опубликовала небольшой видеоролик, в котором показала эксклюзивные свечи от Елены Мифф. Девушка поблагодарила специалиста за проделанную работу, которой осталась очень довольной.

Хейтеры поняли, что тут без их комментариев точно не обойтись, и начали обвинять Анну по лжи. По их мнению, сестра ведущей "Дома-2" сама не особо верит в астрологию и положительные энергии, а данный пост является самой обычной рекламой, каких в Instagram тысячи.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:49
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