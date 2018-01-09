Анна Бузова занялась рекламированием астрологов и физиогномистов

Бузова посвятила целый пост деятельности некой Елены Мифф, которая называет себя отличным физиогномистом и биоэнергетом. Эта женщина, по словам Анны, всё знает в сфере астрологии и воздействии на человека положительных и отрицательных энергий. Помимо всего прочего, Елена изготавливает красочные свечи с инициалами на заказ.Анна опубликовала небольшой видеоролик, в котором показала эксклюзивные свечи от Елены Мифф. Девушка поблагодарила специалиста за проделанную работу, которой осталась очень довольной.Хейтеры поняли, что тут без их комментариев точно не обойтись, и начали обвинять Анну по лжи. По их мнению, сестра ведущей "Дома-2" сама не особо верит в астрологию и положительные энергии, а данный пост является самой обычной рекламой, каких в Instagram тысячи.