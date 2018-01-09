Александр Задойнов заявил, что на обвинения Элины Камирен ему хочется "хлопать в ладоши"

"А иногда хочется хлопать в ладоши: настолько входят в роль, что сами с трудом отличают, что в их жизни - правда, а что вымысел. Каковы же мотивы этого?», - спросил Задойнов.

Несколько дней назад Камирен, разозлившаяся на Задойнова, долгое время не видевшегося с дочкой, заявила, что несколько раз и сама ездила с ним по детским домам, в ходе чего убедилась, что делает это молодой человек, чтобы стать богаче. При этом помогать детям, добавила телезвезда, на самом деле у него нет совершенно никакого желания, и даже платить алименты мужчина не собирается.Несмотря на тот факт, что в своём новом посте Александр не назвал имени бывшей любимой женщины, подписчики без труда догадались, о ком именно написал молодой человек на днях. В свежей публикации парень заявил, что ему не понаслышке знакомы особы, которые всегда хотят быть в выгодном для себя свете и постоянно искажают для этого информацию.