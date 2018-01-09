В Москве пройдет выставка редких фотоснимков Мэрилин Монро и Коко Шанель

В большом холле общественности представят фото, на которых изображено закулисье киносъемок Голливуда, начиная с 1960 года и оканчивая 2010 годом.Здесь же будет обнародована серия фотоснимков Монро 1961 года. Кроме того, в рамках проекта запланирован показ фотографий известного модельера Коко Шанель. Фотографу удалось запечатлеть на них жизнь и деятельность француженки в Париже в 1962 году.С начала своей карьеры Дуглас Киркланд еще в 1960 году задокументировал процесс съемок почти 170 кинолент. Среди них: «Великий Гэтсби» (2013), «Мулен Руж» (2001), «Титаник» (1997) и другие. Героями его фотографий были Бриджит Бордо, Софи Лорен, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и многие другие.