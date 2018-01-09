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В Москве пройдет выставка редких фотоснимков Мэрилин Монро и Коко Шанель
В Москве пройдет выставка редких работ Дугласа Киркланда. Среди уникальных фотоснимков будут и те, на которых запечатлены Мэрилин Монро и Коко Шанель. Экспозиция под названием «За кулисами» откроется 17 января в столичном Центре фотографии братьев Люмьер. Об этом стало известно на сайте мэра Москвы.

В Москве пройдет выставка редких фотоснимков Мэрилин Монро и Коко Шанель


В большом холле общественности представят фото, на которых изображено закулисье киносъемок Голливуда, начиная с 1960 года и оканчивая 2010 годом.

Здесь же будет обнародована серия фотоснимков Монро 1961 года. Кроме того, в рамках проекта запланирован показ фотографий известного модельера Коко Шанель. Фотографу удалось запечатлеть на них жизнь и деятельность француженки в Париже в 1962 году.

С начала своей карьеры Дуглас Киркланд еще в 1960 году задокументировал процесс съемок почти 170 кинолент. Среди них: «Великий Гэтсби» (2013), «Мулен Руж» (2001), «Титаник» (1997) и другие. Героями его фотографий были Бриджит Бордо, Софи Лорен, Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и многие другие.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 14:40
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