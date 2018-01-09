Елена Темникова в Сочи покаталась на собачьей упряжке

Бывшая участница поп-группы SEREBRO Елена Темникова, отдыхая в Сочи на местном горном курорте Роза Хутор, прокатилась на собачьей упряжке. Соответствующим видео она поделилась в сети Инстаграм.Накануне Елена подружилась и буквально влюбилась в дружелюбных собак породы хаски, потом прокатилась в их упряжке по заснеженным склонам курорта, также засняв и окружающую, завораживающую зимней красой, природу.Спустя несколько часов после размещения Елениного поста в социальной сети, его посмотрело больше, чем 156 тысяч пользователей Инстаграм.Многие из них интересовались у Темниковой ее более развернутыми впечатлениями о достаточно экзотическом курорте на юге Росси. Другие же, позиционируя себя, как защитники животных, осудили практику использования, в частности, собак с целью развлечения туристов и получения таким образом «аморальных» денег. Они назвали такие аттракционы издевательством над животными.