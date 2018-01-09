Майя Донцова призвала хейтеров не судить её

«Люди так глупы: пытаются научить меня, сопровождая это кучей оскорблений и осуждений. Вы же учите не осуждать, а сами это делаете. Или вы святые? Вы можете сказать: права я или нет, но оскорблять вам никто права не давал! И да, рожу, обязательно рожу, но тогда, когда буду готова», - написала Майя.

Фанаты Шевы, конечно, не могут спокойной смотреть, как их кумира постоянно упрекают во всём, делает это Донцова, поэтому их негативные комментарии теперь каждый может заметить на странице дочки Ирины Михайловны. Увидела эти комментарии и сама Майя, и решила опубликовать пост, в котором ответила сразу всем хейтерам без исключения.Донцова призвала своих ненавистников не судить её и заняться своей жизнью. Как напомнила возлюбленная Алексея Купина, святых людей нет, в связи с чем рьяно кого-то оскорблять за что-то не стоит.Прежде Донцова обвинила Шеву в том, что она уже четыре месяца находится на "Острове любви", но никогда за это время не просилась к дочке в Москву.