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Майя Донцова призвала хейтеров не судить её
Участница "Дома-2" Майя Донцова, которая в последнее время всё чаще стала ссориться со своей коллегой по проекту Александрой Шевой, решила ответить поклонникам своей соперницы в социальной сети.

Фанаты Шевы, конечно, не могут спокойной смотреть, как их кумира постоянно упрекают во всём, делает это Донцова, поэтому их негативные комментарии теперь каждый может заметить на странице дочки Ирины Михайловны. Увидела эти комментарии и сама Майя, и решила опубликовать пост, в котором ответила сразу всем хейтерам без исключения.

Майя Донцова призвала хейтеров не судить её

Донцова призвала своих ненавистников не судить её и заняться своей жизнью. Как напомнила возлюбленная Алексея Купина, святых людей нет, в связи с чем рьяно кого-то оскорблять за что-то не стоит.

«Люди так глупы: пытаются научить меня, сопровождая это кучей оскорблений и осуждений. Вы же учите не осуждать, а сами это делаете. Или вы святые? Вы можете сказать: права я или нет, но оскорблять вам никто права не давал! И да, рожу, обязательно рожу, но тогда, когда буду готова», - написала Майя.

Прежде Донцова обвинила Шеву в том, что она уже четыре месяца находится на "Острове любви", но никогда за это время не просилась к дочке в Москву.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:16
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