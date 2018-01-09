Ольга Орлова совместной фотографией с Пугачевой и Галкиным заставила спорить подписчиков

Бывшая участница группы "Блестящие" провела Рождество в компании родных и друзей, в том числе со знаменитой четой Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Такую встречу нельзя было не запечатлеть, поэтому сейчас кадрами может любоваться весь Интернет.Фотографии, на которых запечатлены сразу несколько звезд шоу-бизнеса, всегда вызывают особенный интерес у публики. Именно так случилось в данном случае: фотоснимок набрал более 50 тысяч "лайков", подписчиками оставлено три сотни комментариев.Хейтеры моментально подключились, начав писать о том, что Ольга Орлова пытается пиариться за счёт популярных знаменитостей. Досталось и самой Примадонне, молодёжные наряды которой некоторых людей раздражают, ведь, по их мнению, в возрасте 68 лет так одеваться уже не стоит.Кроме Пугачевой и Галкина, Орлова проводила праздничное время с супругами Юдашкиными, Александром Буйновым и Алиной Редель.