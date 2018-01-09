Ученые ищут доказательства неизвестной метеоритной катастрофы

Отмечается, что она могла произойти примерно 800 тысяч лет назад. Также сообщается, что с Землей около миллиона лет назад столкнулся крупный астероид с диаметром в один километр. Таким образом, геологи пытаются найти следы той катастрофы.Хоть поиски пока не увенчались успехом, исследователи уверены в том, что она действительно произошла, поскольку на это указывают найденные неорганические куски породы. Еще одной задачей ученых является выяснение последствий такого столкновения для нашей планеты.Некоторые критики данной теории утверждают, что от такого большого астероида должен был остаться такой след, диаметр которого может находиться в пределах 50-100 км. Тем не менее, пока его не нашли, полностью подтверждать правдивость теории нельзя.