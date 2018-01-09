Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к грубости

Экспериментом занимались ученые Брайан Хэй и его помощник Кристофер Крупенье. Так исследователи попытались изучить реакцию 24 зрелых обезьян данного вида с помощью показа мультипликационного фильма. В мультике было показано главного персонажа похожего на Pac-Man. Ему нужно было забраться на гору, при этом также в сюжете присутствовали персонажи, которые должны были помочь герою это сделать или же отказать в помощи. После просмотра мультфильма перед обезьянами положили фрукты и накрыли их картинками с тем или иным персонажем, чтобы увидеть, к какой потянется обезьяна.Теперь исследователи считают, что в мире этих животных подобное поведение является признаком высокого статуса, поэтому другие приматы очень хотят подружиться с такими «успешными» представителями их вида.