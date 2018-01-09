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Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к грубости
Специалисты решили узнать о том, как обезьяна бонобо относиться к грубому обращению. В итоге оказалось, что этот вид приматов в большей мере расположен именно к «грубиянам».

Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к грубости


Экспериментом занимались ученые Брайан Хэй и его помощник Кристофер Крупенье. Так исследователи попытались изучить реакцию 24 зрелых обезьян данного вида с помощью показа мультипликационного фильма. В мультике было показано главного персонажа похожего на Pac-Man. Ему нужно было забраться на гору, при этом также в сюжете присутствовали персонажи, которые должны были помочь герою это сделать или же отказать в помощи. После просмотра мультфильма перед обезьянами положили фрукты и накрыли их картинками с тем или иным персонажем, чтобы увидеть, к какой потянется обезьяна.

Теперь исследователи считают, что в мире этих животных подобное поведение является признаком высокого статуса, поэтому другие приматы очень хотят подружиться с такими «успешными» представителями их вида.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:40
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