Suzuki в феврале представит бюджетный кроссовер Future-S

Эксперты предполагают, что серийная версия кроссовера Suzuki Future-S будет реализовываться на рынке дешевле, чем самая бюджетная модель бренда в Индии. На тизерах Suzuki Future-S представлен с нестандартным дизайном кузова, его создавали с учётом вкусов индийских клиентов. Новый автомобиль получил закруглённую заднюю часть кузова и оптику.Внедорожник Suzuki Future-S будет построен на одной производственной платформе с моделями Suzuki Baleno и Suzuki Swift. В моторную гамму новинки войдёт бензиновый и дизельный двигатели. На рынке основным конкурентом для Suzuki Future-S станет кросс-хэтчбек Renault Kwid.