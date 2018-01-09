АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы не только наносят визиты людям, но и открыто похищают земные ресурсы для своих целей
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Suzuki в феврале представит бюджетный кроссовер Future-S
Индийское подразделение японского бренда Maruti Suzuki готовится представить компактный кроссовер Suzuki Future-S. Презентация автомобиля Suzuki Future-S состоится в феврале 2018 года, в преддверии дебюта производители опубликовали тизеры новинки.

Suzuki в феврале представит бюджетный кроссовер Future-S


Эксперты предполагают, что серийная версия кроссовера Suzuki Future-S будет реализовываться на рынке дешевле, чем самая бюджетная модель бренда в Индии. На тизерах Suzuki Future-S представлен с нестандартным дизайном кузова, его создавали с учётом вкусов индийских клиентов. Новый автомобиль получил закруглённую заднюю часть кузова и оптику.

Внедорожник Suzuki Future-S будет построен на одной производственной платформе с моделями Suzuki Baleno и Suzuki Swift. В моторную гамму новинки войдёт бензиновый и дизельный двигатели. На рынке основным конкурентом для Suzuki Future-S станет кросс-хэтчбек Renault Kwid.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сергиевом Посаде при пожаре погибли четыре
Ученые ищут доказательства неизвестной
Влад Кадони закрыл в шкафу Александру Черно и
Уфологи определили Италию наиболее интересной
Экс-участницу "Дома-2" Викторию Берникову
Ученые выяснили, как обезьяны бонобо относятся к
Просмотреть все новости