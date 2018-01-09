Поклонники обрушились с критикой на Самбурскую за обвисшую попу и грязные ноги

В комментариях под одной из последних публикаций в Сети разгорелась настоящая схватка. Поклонники Настасьи Самбурской заняли противоположные позиции: одни понимают юмор актрисы, другие же, напротив, считают его неприличным. На одном из последних фото с отдыха, знаменитость демонстрирует, что, якобы, она перепутала траву и нырнула прямо лицом в газон.Одна часть фанатов Самбурской отнеслась с юмором к публикации кумира, от души посмеявшись, другая же обрушилась с критикой в адрес актрисы за столь «живые фото». В частности, недовольной половине поклонников не давали покоя немытые ноги девушки, а некоторым даже показалось, что попа актрисы недостаточно подтянута.Настоящий скандал разразился в комментариях между теми, кто поддерживает звезду за ее непосредственность в поведении, и теми, кто считает, что для 30-летней женщины подобное поведение недопустимо.