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Поклонники обрушились с критикой на Самбурскую за обвисшую попу и грязные ноги
Поклонники обрушились с критикой в адрес известной российской актрисы Настасьи Самбурской. В частности, их не устраивает, что звезда позволяет себе выставлять на показ общественности «живые фото», на одном из которых они узрели грязные ноги и обвисшую попу.

Поклонники обрушились с критикой на Самбурскую за обвисшую попу и грязные ноги


В комментариях под одной из последних публикаций в Сети разгорелась настоящая схватка. Поклонники Настасьи Самбурской заняли противоположные позиции: одни понимают юмор актрисы, другие же, напротив, считают его неприличным. На одном из последних фото с отдыха, знаменитость демонстрирует, что, якобы, она перепутала траву и нырнула прямо лицом в газон.

Одна часть фанатов Самбурской отнеслась с юмором к публикации кумира, от души посмеявшись, другая же обрушилась с критикой в адрес актрисы за столь «живые фото». В частности, недовольной половине поклонников не давали покоя немытые ноги девушки, а некоторым даже показалось, что попа актрисы недостаточно подтянута.

Настоящий скандал разразился в комментариях между теми, кто поддерживает звезду за ее непосредственность в поведении, и теми, кто считает, что для 30-летней женщины подобное поведение недопустимо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:50
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