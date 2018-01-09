В сеть выложили тизер нового внедорожника от Roewe

Внешность нового внедорожника выполнена в фирменном стиле бренда Roewe. Предполагается, что новый автомобиль выйдет на рынок под индексом RX8. О дате презентации новинки пока не сообщается, также производители держат в секрете технические параметры внедорожника.Как сообщают китайские издания, новинка построена на одной платформе с рамным внедорожником Maxus D90. Предполагается, что новый Roewe RX8 будет оснащён бензиновым двигателем с турбонаддувом объёмом 2,0 литра, работать он будет на пару с автоматической коробкой передач на 6 ступеней и с полным приводом. Скорее всего, новый внедорожник будет рассчитан на 7 посадочных мест.