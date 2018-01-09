В России на 0,4% снизился спрос на премиальные автомобили

Самой востребованной маркой среди россиян в прошедшем году оказалась Mercedes-Benz. В 2017 году было реализовано 32 375 машин Mercedes-Benz, по сравнению с годом ранее бренд потерял в продажах 2,4 процента.Второе место занимает марка BMW, баварских автомобилей было реализовано 27 227 единиц, что по сравнению с годом ранее на 8,2 процента больше. На третьей позиции расположился премиальный бренд Lexus с продажами в 20 982 единицы, что меньше на 2,9 процента прошлогодних результатов.Четвёртое место по итогам прошлого года среди премиальных брендов занимают автомобили Audi. Машин данного бренда было реализовано 15 426 единиц, что на 19,1 процента меньше, чем годом ранее. Также в ТОП-5 вошёл бренд Land Rover с результатом продаж в 8 092 единицы, что оказалось меньше на 2,9 процента.