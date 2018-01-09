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В Украине задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской
Украинская нацполиция задержала человека, которого подозревают в убийстве Ирины Ноздровской, труп которой выловили в реке 1 января.
В Украине задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской


Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины объявил, что сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства юристки Ноздровской. Пока личность задержанного не раскрывается. Шкиряк заявляет, что все подробности будут опубликованы через некоторое время.

По словам чиновников от министерства МВД, полиция полностью восстановила путь погибшей в роковой для нее день. В ходе дела уже допрошено больше 1000 жителей Киевской области. Расследуют дело Ноздровской около 300 правоохранителей.

Родные погибшей женщины настаивают на том, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности правозащитницы. Два года назад Ирина Ноздровская добилась в суде наказания для водителя-наркомана, сбившего насмерть ее родную сестру.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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