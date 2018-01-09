В Украине задержали предполагаемого убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской

Зорян Шкиряк, советник министра МВД Украины объявил, что сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства юристки Ноздровской. Пока личность задержанного не раскрывается. Шкиряк заявляет, что все подробности будут опубликованы через некоторое время.По словам чиновников от министерства МВД, полиция полностью восстановила путь погибшей в роковой для нее день. В ходе дела уже допрошено больше 1000 жителей Киевской области. Расследуют дело Ноздровской около 300 правоохранителей.Родные погибшей женщины настаивают на том, что убийство совершено из-за профессиональной деятельности правозащитницы. Два года назад Ирина Ноздровская добилась в суде наказания для водителя-наркомана, сбившего насмерть ее родную сестру.